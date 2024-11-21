Політика

Ласкаво просимо, третя світова війна почалася, – Залужний
21 Листопада 2024 16:41
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війна, Залужний
Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний / Фото: t.me/Zaluzhnui

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що у 2024 році почалася світова війна.

Про це він сказав 21 листопада, виступаючи на церемонії щорічної премії “УП 100”, яку вручає “Українська правда”.

“Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна. Тому що в 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Давайте казати чесно. Вже в Україні абсолютно відкрито, нічого не соромлячись, вбивають цивільних людей іранські “Шахеди”. Вже в Україну летять ракети саме північнокорейського виробництва, і вони про це відкрито заявляють. В Україні підриваються китайські снаряди, в ракетах російських застосовуються китайські деталі”, – сказав Залужний.

За його словами, багато військових погодяться з тим, що все перераховане свідчить про те, що світова війна почалася, і світ має до цього готуватися.

“Те, чого так довго очікували, воно вже почалось. Але хочу сказати, що сам Бог дає шанс, не тільки Україні, а й у всьому світу, щоб зараз ще встигнути зробити правильні висновки. Можна все ще зупинити ось тут, на території України. Але цього не хочуть розуміти чомусь наші партнери”, – підкреслив Залужний.

Він додав, що в України “вже занадто багато ворогів”, але завдяки технологіям країна “виживатиме, але невідомо, чи зможе самостійно перемогти”. “Тому я вважаю, що світова війна, ласкаво просимо, вона почалася”.


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