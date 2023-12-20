“Київстар” відновив 100% послуг – президент компанії

Компанія «Київстар» відновила 100% послуг після атаки, яка сталася 12 грудня. Про це в ефірі телемарафону розповів президент компанії Олександр Комаров, пише «Інтерфакс-Україна».

«Ми відновили всі послуги на 100% по всій території України, а також за кордоном. Останню послугу, яку ми відновлювали, це був міжнародний роумінг. У понеділок ми почали і у вівторок закінчили. Усі послуги «Київстар» працюють без жодних обмежень», – заявив Комаров.

На його думку, реальні дані про відтік абонентів «Київстар» до інших мобільних операторів компанія зможе побачити за кілька днів.

Комаров додав, що «Київстар» зробив висновки після кібератаки і почав впровадження оновлених методів кіберзахисту у співпраці зі СБУ.