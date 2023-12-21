“Київстар” скасував наступну оплату тарифу для своїх абонентів

Мобільний оператор Kyivstar заявляє, що повністю відновив усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку, компанія також скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів.

Про це повідомила пресслужба Kyivstar

“Вдячні кожному, хто продовжував підтримувати та вірити в нас. Саме тому наша команда:

скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів;

виділяє 100 000 000 гривень на потреби ЗСУ”.

Планова тарифна плата не буде стягуватись, зокрема, у: