Суспільство

“Київстар” скасував наступну оплату тарифу для своїх абонентів

21 Грудня 2023 12:11
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Мобільний оператор Kyivstar заявляє, що повністю відновив усі сервіси, які постраждали через хакерську атаку, компанія також скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів.

Про це повідомила пресслужба Kyivstar

“Вдячні кожному, хто продовжував підтримувати та вірити в нас. Саме тому наша команда:

  • скасовує наступну планову плату за тариф для своїх користувачів;
  • виділяє 100 000 000  гривень на потреби ЗСУ”.
  • Планова тарифна плата не буде стягуватись, зокрема, у:
  • абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою “Домашній Інтернет” із 22.12 по 21.01;
  • бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв’язку з 1.01 по 31.01;
  • користувачів “Домашнього Інтернету” та “ВСЕ РАЗОМ” з 1.01 по 31.01.

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