Суспільство

Київський поліцейських знаходився у Дніпрі у відрядженні, а поряд з Тищенко опинився випадково
22 Червня 2024 20:12
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Співробітник ГУ НПУ м. Києва Писаренко Богдан Олегович / Скріншоти з відео

Під час сутички, яка відбулася у Дніпрі між начебто охороною скандального нардепа Миколи Тищенка та ексвійськовим підрозділу Kraken Дмитром Павловим, дійсно був присутній співробітник поліції Києва.

Про це повідомила заступниця начальника відділу комунікацій головного управління Нацполіції міста Києва Анна Страшок в коментарі “Суспільному”.

Речниця столичної поліції стверджує, що поліцейський перебував у Дніпрі у відрядженні для проведення слідчих дій, які не мали жодного стосунку до активістів та публічних осіб, які перебували в тому ж місці та були учасниками інциденту.

“Після їх [слідчих дій] завершення правоохоронець вийшов з приміщення на вулицю, став свідком конфліктних ситуацій між громадянами. Надалі до нього звернувся чоловік щодо скоєння злочину відносно його знайомої, у якої відібрали телефон. Співробітник поліції втрутився в інцидент”, — розповіла свою версію подій Анна Страшок.

За її словами, для оцінки правомірності дій поліцейського призначене службове розслідування.

Раніше в поліції Дніпропетровщини зазначили, що місцеві правоохоронці не співпрацювали з народним депутатом Миколою Тищенком, який 20 червня приїхав до Дніпра для “облави на ботоферми”.

Нагадаємо, під час перебування народного депутат у Дніпрі сталася бійка, в якій брали участь люди, яких називають охоронцями Тищенка. Під час інциденту було зауважено поліцейського з Києва. В результаті сутички закували в кайданки українського військового Дмитра Павлова, який повернувся з фронту.

У спецпідрозділі Kraken підтвердили, що цивільний, на якого напали у Дніпрі – їхній колишній військовослужбовець. У поліції заявили, що відкрили два кримінальні провадження.


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