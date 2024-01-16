Київський апеляційний суд лишив під вартою колишнього очільника СБУ Харківщини Дудіна

15 січня суд розглянув апеляційну скаргу адвоката Юрія Глотова на продовження терміну тримання під вартою колишнього начальника СБУ у Харківській області Романа Дудіна, якого обвинувачують у держзраді.

Про результати засідання “Суспільне Харків” розповів адвокат Юрій Глотов.

“Сторона захисту надала докази, що фактично всі ризики відсутні, докази, що спростовують обвинувачення за всіма трьома статтями. Суд особливо їх не дослідив, сказав, що це інша стадія, ці докази мають досліджуватися лише в суді першої інстанції. Це порушення прав людини, вони просто не хочуть на них дивитися. У цих доказах були відповіді управління СБУ на Харківщині про те, що воно не передавалося в оперативне підпорядкування ЗСУ, які відповідають за оборону Харкова. Була відповідь центрального апарату СБУ, який підтвердив, що навіть під час воєнного стану регіональне управління СБУ підпорядковується виключно йому”, — розказав адвокат.

За словами Глотова, Дудін лишатиметься під вартою до початку лютого.

“Волі суду не вистачило, щоб відпустити його з-під варти. Ми просили взагалі скасувати ухвалу й звільнити Романа з-під варти. 17 січня має бути наступне засідання в суді першої інстанції. Мають досліджувати докази обвинувачення”, — зазначив Юрій Глотов.

Роман Дудін очолював Управління СБУ у Харківській області з березня 2020 року.

У лютому 2022 року, перед вторгненням РФ до України, Дудін був серед тих, хто запевняв, що Харківщина надійно захищена, а УСБУ пильно стежить за ситуацією на кордоні. 24 лютого російські війська захопили північ та схід Харківської області, просуваючись до Харкова.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину 29 травня. Тоді глава держави сказав, що посадовець “не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто”.