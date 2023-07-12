Кримінал

Київського чиновника посадили під домашній арешт: підозрюється у службовій недбалості

12 Липня 2023 19:22
13
читать на русском →
чиновники, київ

За клопотанням Київської міської прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту ексдиректору одного зі столичних комунальних підприємств та наразі заступнику директора “Київавтодору”. Чиновник підозрюється у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Голосіївський районний суд у повному обсязі задовольнив клопотання прокурорів. Строк дії ухвали – до 6 вересня включно.

Також підозрюваний повинен:

  • прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;
  • повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну місця свого проживання; 
  • утримуватися від спілкування з працівниками КК “Київавтодор”, комунального підприємства, яке він очолював, та підрядної організації; 
  • здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон; 
  • носити електронний засіб контролю.

Підозру посадовець отримав у межах кримінального провадження щодо закупівлі обмежувальних стаціонарних стовпчиків з нержавіючої сталі.

Як встановило слідство, технічні та якісні характеристики поставленого та встановленого обладнання не відповідають нормам ДСТУ.

Внаслідок службової недбалості підозрюваного, який на той час обіймав посаду директора КП “Шляхово-експлуатаційне управлення по ремонту та утриманню-автомобільних шляхів Печерського району м. Києва”, територіальна громада зазнала майже 2 млн грн збитків.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
12 Липня 2023 19:34
19

Зеленський заявив, що військова підтримка Заходу повинна мати позитивний результат

12 Липня 2023 19:17
17

Окупанти вдарили по Херсону: є поранена
12 Липня 2023 18:57
119

Байден пожартував під час зустрічі із Зеленським: ’’Ми від вас не відстанемо’’
12 Липня 2023 18:04
45

Зеленський зустрівся із Байденом у Вільнюсі
12 Липня 2023 17:25
63

Зеленський підбив підсумки саміту НАТО

Останні новини
усі новини

Думки

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни

Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее

усі думки