Київського чиновника посадили під домашній арешт: підозрюється у службовій недбалості

За клопотанням Київської міської прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту ексдиректору одного зі столичних комунальних підприємств та наразі заступнику директора “Київавтодору”. Чиновник підозрюється у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Голосіївський районний суд у повному обсязі задовольнив клопотання прокурорів. Строк дії ухвали – до 6 вересня включно.

Також підозрюваний повинен:

прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

повідомляти слідчому, прокурору або суду про зміну місця свого проживання;

утримуватися від спілкування з працівниками КК “Київавтодор”, комунального підприємства, яке він очолював, та підрядної організації;

здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

Підозру посадовець отримав у межах кримінального провадження щодо закупівлі обмежувальних стаціонарних стовпчиків з нержавіючої сталі.

Як встановило слідство, технічні та якісні характеристики поставленого та встановленого обладнання не відповідають нормам ДСТУ.

Внаслідок службової недбалості підозрюваного, який на той час обіймав посаду директора КП “Шляхово-експлуатаційне управлення по ремонту та утриманню-автомобільних шляхів Печерського району м. Києва”, територіальна громада зазнала майже 2 млн грн збитків.