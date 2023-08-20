Політика

Київ жорстко відреагував на факти висилки українців з Ізраїлю

20 Серпня 2023 17:16
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ізраїль, україна, безвіз

Україна попередила Ізраїль, що якщо не припиниться висилка українців, які приїжджають до країни, ізраїльським паломникам не дозволять приїхати в Умань на єврейський новий рік, а український уряд скасує безвізовий режим з Ізраїлем.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці у Фейсбуку посольства України.

“Уряд України не потерпить приниження своїх громадян під час в’їзду до Ізраїлю. Ми припинимо угоду про безвізовий режим. Цей варіант на столі нашого уряду.

Немислимо, що нам доведеться докласти всіх зусиль, щоби прийняти десятки тисяч ізраїльтян в Умані, з високим ризиком безпеки та з величезними логістичними зусиллями, коли, з іншого боку, ізраїльський уряд ображає наших громадян, які прибувають до Ізраїлю”, – заявив посол Євген Корнійчук.

Він закликав прем’єра Ізраїлю Нетаньяху особисто підключитися до вирішення проблеми.


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