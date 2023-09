Київ підтвердив загибель двох волонтерів з Іспанії та Канади під Бахмутом

Влада України звинуватила російську армію у вбивстві двох співробітників гуманітарних організацій з Канади та Іспанії на сході країни, неподалік Бахмута.

За заявою Міністерства оборони, загиблі – це громадянка Іспанії Емма Ігуаль, студентка Каліфорнійського університету в Берклі та громадянин Канади Ентоні Ігнат. Вони працювали у неурядовій організації «Дорога до допомоги».

У заяві йдеться, що двоє громадян Німеччини, які працювали у групі допомоги, отримали поранення внаслідок інциденту на сході Донецької області.

Київ заявив, що співробітники гуманітарних організацій присвятили себе допомозі мирним жителям, які опинилися у зоні бойових дій, організуючи евакуацію та розподіляючи гуманітарну допомогу.

