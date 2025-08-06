Київ накрила потужна негода (відео)

У середу, 6 серпня, Київ накрила сильна злива з грозою. У деяких районах дощ супроводжувався градом і поривчастим вітром, який повалив дерева.

Користувачі соцмереж активно публікують відео негоди та її наслідків. Через складні погодні умови мешканців столиці закликають бути обережними, не ховатися під деревами й за можливості обмежити пересування містом.

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Напередодні синоптики попереджали про погіршення погоди у Києві та області — очікувались грози, град і шквали. У зв’язку з цим було оголошено штормове попередження.

Негода може вплинути на роботу енергетичних, комунальних і будівельних служб, а також ускладнити рух транспорту.