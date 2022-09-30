Економіка

Київ надасть Дніпру 30 пасажирських автобусів

30 Вересня 2022 13:50
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дніпро

Київ надасть Дніпру 30 пасажирських автобусів, повідомив сьогодні мер столиці Віталій Кличко.

“Говорив зі своїм колегою Борисом Філатовим. Після обстрілу минулої ночі в Дніпрі знищені або пошкоджені майже 100 одиниць громадського транспорту – міських автобусів. Столиця підтримує дніпрян та надасть допомогу, яку може”, – написав Кличко у Facebook.

Як повідомлялося, після нічного прильоту російських «Іскандерів» у мирний Дніпро одна людина загинула і п’ятеро поранені. Окрім того, ворожі ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 постраждали.


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