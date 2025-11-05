        Суспільство

        Киянин перевозив “шахед” на даху авто: поліція вилучила безпілотник

        Галина Шподарева
        5 Листопада 2025 10:39
        "Шахед" на даху авто у Києві / Фото: Поліція Києва
        "Шахед" на даху авто у Києві / Фото: Поліція Києва

        У Києві правоохоронці вилучили безпілотник Shahed, який місцевий житель закріпив на даху власного авто Lexus. Чоловік пояснив, що знешкоджений дрон планував передати до музею — наразі всі обставини події з’ясовують.

        Про це повідомили в поліції Києва.

        На місці працювала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки.

        “Фахівці оглянули небезпечний предмет — ним виявився безпілотний літальний апарат типу Shahed із вихолощеною бойовою частиною, тобто таким, що не становить загрози життю та безпеці громадян”, — розповіли в поліції.

        Власник транспортного засобу — 30-річний місцевий житель, який є головою громадської організації, пояснив, що планував передати безпілотний літальний апарат до музею. 

        Поліцейські вилучили безпілотник для проведення додаткової перевірки, встановлюються усі обставини події.

        Вилучений в киянина “шахед” / Фото: Поліція Києва

