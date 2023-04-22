Політика

Китайський посол заявив, що пострадянські країни не є суверенними

22 Квітня 2023 18:19
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сувернітет, китай

Міністерство закордонних справ Естонії викликає посла Китаю через заяву китайського дипломата у Франції.

У Франції китайський посол Лу Шайє заявив, колишні радянські країни “не мають ефективного статусу в міжнародному праві”, тому що немає відповідної міжнародної угоди, яка б ратифікувала їх статус, пише ТСН.

Крім того, на питання, чи вважає він Крим частиною України, посол заявив, що “це залежить від того, як ви сприймаєте проблему”, додавши, що “це не так просто”. Потім він сказав і те, що Крим був спочатку “російським півостровом”.

Український дипломат Вадим Омельченко жорстко відповів на випад китайського колеги, мовляв, у нього є очевидні проблеми з географією.

 “Такі заяви йдуть врозріз з позицією китайської столиці “щодо зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права і цілей і принципів Статуту ООН”, – написав Омельченко у своєму Twitter-акаунті.

Омельченко наголосив, що “питання Криму”, як завжди, виявилося показовим. За його словами, “радянської імперії більше не існує, а історія рухається далі”.

“Наступного разу добре було б розширити його питанням “Кому належить Владивосток?”. Тут немає місця двозначності. Крим – це Україна”, – зазначив український дипломат.

На неоднозначну заяву свого посла відреагувало і міністерство закордонних справ Естонії. Міністр закордонних справ висловив жаль через таку позицію китайського дипломата.

На думку міністра закордонних справ Естонії, такі заяви китайського дипломата викликають жаль. 

“Сумно, що представник Китайської Народної Республіки дотримується таких поглядів. Така позиція незрозуміла”, – сказав він.


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