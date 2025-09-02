Китай запровадить “пробний” безвізовий режим для росіян

Влада Китаю з 15 вересня дозволить безвізовий режим в країну для росіян зі звичайними закордонними паспортами, повідомив офіційний представник МЗС КНР Го Цзякунь на брифінгу в Пекіні, пишуть російські державні ЗМІ.
Росіянам буде дозволено перебувати в Китаї без візи до 30 діб.
Представник МЗС Китаю назвав це “пробною безвізовою політикою”, яка триватиме до 14 вересня 2026 року.
Наразі безвізовий режим до Китаю діє для росіян з дипломатичними та службовими паспортами. Крім того, діє двостороння угода про безвізові групові туристичні поїздки. Іншим громадянам Росії для в’їзду в Китай потрібно отримувати візу.