Китай запровадить “пробний” безвізовий режим для росіян

Влада Китаю з 15 вересня дозволить безвізовий режим в країну для росіян зі звичайними закордонними паспортами, повідомив офіційний представник МЗС КНР Го Цзякунь на брифінгу в Пекіні, пишуть російські державні ЗМІ.

Росіянам буде дозволено перебувати в Китаї без візи до 30 діб.

Реклама

Реклама

Представник МЗС Китаю назвав це “пробною безвізовою політикою”, яка триватиме до 14 вересня 2026 року.

Наразі безвізовий режим до Китаю діє для росіян з дипломатичними та службовими паспортами. Крім того, діє двостороння угода про безвізові групові туристичні поїздки. Іншим громадянам Росії для в’їзду в Китай потрібно отримувати візу.