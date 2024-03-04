Китай висловив необхідність проведення мирних переговорів між Україною та Росією

Після переговорів із представником країни-агресора Росії 2 березня спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей заявив, що війна в Україні має «вирішуватися шляхом переговорів».

Про це йдеться в повідомленні пресцентру МЗС Китаю.

«Історичний досвід показує, що будь-який конфлікт у кінцевому підсумку має вирішуватися шляхом переговорів. Що гостріший конфлікт, то більше ми не повинні відмовлятися від зусиль із діалогу», — сказано в повідомленні.

У МЗС вказують, що Китай готовий стати посередником для «сприяння мирним переговорам» між Росією, Україною та іншими сторонами для «політичного врегулювання війни».