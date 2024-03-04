Політика

Китай висловив необхідність проведення мирних переговорів між Україною та Росією

4 Березня 2024 09:17
читать на русском →
китай, війна
Спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей / Фото: REUTERS

Після переговорів із представником країни-агресора Росії 2 березня спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей заявив, що війна в Україні має «вирішуватися шляхом переговорів».

Про це йдеться в повідомленні пресцентру МЗС Китаю.

«Історичний досвід показує, що будь-який конфлікт у кінцевому підсумку має вирішуватися шляхом переговорів. Що гостріший конфлікт, то більше ми не повинні відмовлятися від зусиль із діалогу», — сказано в повідомленні.

У МЗС вказують, що Китай готовий стати посередником для «сприяння мирним переговорам» між Росією, Україною та іншими сторонами для «політичного врегулювання війни».


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Березня 2024 07:05

Палата представників США може розглянути допомогу Україні наприкінці березня, – CNN
4 Березня 2024 08:33

Хакери ГУР атакували сервери Міноборони РФ і отримали доступ до секретних документів
4 Березня 2024 07:45

Окупанти намагалися покращити своє положення на Куп’янському напрямку, – Генштаб
4 Березня 2024 07:29

Ніккі Гейлі вперше перемогла Трампа на праймеріз
4 Березня 2024 06:59

Франція опублікувала список військової допомоги, наданої Україні за два роки вторгнення РФ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
усі думки