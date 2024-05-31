Політика

Китай відхилив запрошення на Саміт миру в Швейцарії – Reuters

31 Травня 2024 11:06
саміт, китай, Швейцарія
Прапор Китаю / Getty Images

Китай не братиме участі у Саміті миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії в червні.

Про це пише Reuters.

За словами трьох джерел агентства, Пекін відхилив запрошення, оскільки начебто не були виконані умови для його присутності, зокрема, участь як Росії, так і України.

Уряд Швейцарії прагне, щоб на саміт 15-16 червня з’їхалися представники з різних куточків світу, які, як сподіваються в Берні, прокладуть шлях до мирного процесу в Україні.

Цього тижня Китай поінформував дипломатів, що умови, які не були виконані, включали визнання конференції як Росією, так і Україною, рівну участь усіх сторін і чесне обговорення всіх пропозицій, повідомило одне з джерел.

Міністерство закордонних справ Китаю не відповіло на прохання про коментар.

У понеділок речник китайського МЗС заявив, що КНР підтримує проведення мирної конференції, визнаної обома сторонами, з рівною участю всіх сторін.


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