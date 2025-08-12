Китай “припинив усі контакти” з президентом Чехії через його зустріч з Далай-ламою

Китай оголосив про “припинення всіх контактів” із президентом Чехії Петром Павелом після його зустрічі з 14-м Далай-ламою.

Про це повідомило агентство ČTK.

Реклама

Реклама

27 липня, після завершення візиту до Японії, чеський лідер здійснив поїздку до Індії, де особисто привітав Далай-ламу з 90-річчям.

“Незважаючи на неодноразові протести та рішучий опір Китаю, Павел вирушив до Індії для зустрічі з Далай-ламою. Це серйозно суперечить політичним зобов’язанням, які чеський уряд взяв на себе перед китайською стороною. З огляду на серйозність провокаційної поведінки Павла, Китай вирішив припинити всі контакти з ним”, – сказав речник МЗС Китаю Лінь Цзянь.

У канцелярії президента Чехії заявили, що зустріч мала суто приватний характер і не вплине на нинішній рівень комунікації між країнами.