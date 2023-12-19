Політика

Китай пригорозив Америці “контрзаходами” за продаж зброї Тайваню

19 Грудня 2023 07:26
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китай, сша

Речник китайського міністерства закордонних справ Ван Веньбінь заявив, що Китай вживатиме контрзаходів проти відповідних компаній, причетних до продажу зброї Тайваню.

Про це повідомляє Xinhua

Ван Веньбінь зробив цю заяву у відповідь на те, що Держдепартамент США схвалив продаж Тайваню засобів підтримки і обладнання на суму 300 мільйонів доларів.

Ван заявив, що, оголосивши про черговий продаж зброї китайському регіону Тайвань, США грубо порушили принцип “одного Китаю” і положення трьох спільних китайсько-американських комюніке, особливо комюніке від 17 серпня.

За його словами, цей крок серйозно підриває суверенітет і інтереси безпеки Китаю, шкодить миру і стабільності в Тайванській протоці і посилає хибний сигнал сепаратистським силам, які прагнуть “незалежності Тайваню”.

Ван додав, що незважаючи на те, що тайванське питання є виключно внутрішньою справою Китаю, яка не терпить іноземного втручання, незалежно від того, скільки зброї США нададуть Тайваню, це не змінить історичного курсу на возз’єднання Китаю і не послабить тверду волю китайського народу в захисті свого національного суверенітету і територіальної цілісності.

“Ми закликаємо Сполучені Штати серйозно ставитися до своїх зобов’язань щодо єдиного Китаю і не підтримувати “незалежність Тайваню”, припинити озброювати Тайвань і спричиняти небезпечну тенденцію, припинити створювати фактори, які можуть посилити напруженість у Тайванській протоці”.


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