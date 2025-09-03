        Політика

        Китай провів найбільший за останні роки військовий парад: показали новітні ракети, підводні дрони та іншу зброю

        Федір Олексієв
        3 Вересня 2025 08:30
        У Китаї пройшов масштабний військовий парад з нагоди 80-ї річниці перемоги над Японією у Другій світовій війні.

        Участь в урочистостях взяли 26 іноземних лідерів, серед яких — президенти Росії, Ірану, Білорусі, Індонезії та Північної Кореї. Західних лідерів не було, за винятком прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

        За даними Reuters, це один із найбільших парадів у Китаї за останні роки.

        Військовий парад у Китаї / CCTV

        Під час заходу продемонстрували широкий спектр озброєння, включаючи міжконтинентальну балістичну ракету DF-5C, яка, за офіційними заявами, здатна вражати цілі в будь-якій точці світу.

        Крім того, Китай представив двомісні винищувачі п’ятого покоління J-20S, підводні дрони AJX 002 і HSU 100, а також зразки лазерної зброї.


