Економіка

Китай посилює контроль за експортом товарів подвійного призначення до Росії
29 Листопада 2024 16:52
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китай, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

З 1 грудня Китай запровадить розширений список товарів подвійного призначення, які підлягають експортному контролю, що значно ускладнить закупівлю російським бізнесом техніки, обладнання та хімічних матеріалів. 

Про це повідомляє The Moscow Times.

До оновленого переліку включено IT-обладнання, зокрема сервери та їхні комплектуючі, які вже зараз складно доставляти до Росії. Крім того, під обмеження потрапляє газ аргон, який використовується для зварювальних робіт.

Нові правила передбачають, що китайські компанії, які експортують продукцію подвійного призначення до Росії, сплачуватимуть податок у розмірі 25%.

Обійти ці обмеження через постачання товарів через треті країни також стане складніше. Китайський експортний контроль тепер охоплює всі міжнародні поставки. Для експорту товарів китайські компанії повинні будуть отримати спеціальну ліцензію та надати детальну інформацію про кінцевого одержувача.


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