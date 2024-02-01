Китай попередив Україну про можливе погіршення відносин, – Reuters

Китай попередив Україну, що їхні двосторонні відносини можуть бути погіршені. Причина в тому, що НАЗК визначив 14 китайських компаній міжнародними спонсорами війни.

Про це повідомило Reuters із посиланням на двох українських посадовців, які анонімно надали таку інформацію.

Джерела стверджують, що попередження передали в Київ у січні, коли українські високопосадовці зустрічалися з послом Китаю в Україні.

Також 29 січня заступник міністра закордонних справ Китаю Сунь Вейдун зустрівся з послом України Павлом Рябікіним. Українська асоціація китаєзнавців із посиланням на МЗС Китаю цитувала Суня:

“Китай і Україна повинні дивитися на перспективу, поважати один одного, ставитися один до одного щиро і сприяти стабільності двосторонніх відносин”.

Reuters зазначає, що Китай не ставив перед Україною жодних умов чи обмежень, а просто висловив свою точку зору щодо списку спонсорів війни. Є припущення, що наслідки стосуватимуться закупівель українського зерна — до повномасштабного вторгнення Росії в Україну саме Пекін був найбільшим торговим партнером Києва. Він усе ще важливий експортер української сільськогосподарської продукції.