Китай має припинити підтримку РФ у війні проти України – Столтенберг

Столтенберг заявив, що Захід не має допустити потрапляння у залежність від китайських ресурсів, крім того, він заявив, що Китай має припинити підтримувати Росію у війні проти України, якщо хоче мати хороші відносини із Заходом.

Про це пише Reuters.

Столтенберг каже, що Росія критично потребує підтримки Китаю, який підживлює її військово-промисловий комплекс, надаючи високотехнологічні товари, зокрема, напівпровідники.

“Минулого року Росія імпортувала з Китаю 90% своєї мікроелектроніки, яка використовується для виробництва ракет, танків і літаків. Китай також працює над тим, щоб надати Росії покращені супутникові можливості і знімки”.

Він також нагадав, що Китай заявляв про бажання мати хороші відносини із Заходом.

За словами Столтенберга неможливо “мати і те, і інше”: підживлювати російську війну і мати хороші стосунки з Заходом.

Генсек НАТО також застеріг західних союзників від потрапляння в таку ж залежність від Китаю, як і від Росії.

“У минулому ми зробили помилку, потрапивши в залежність від російських нафти і газу. Ми не повинні повторити цю помилку з Китаєм. Залежність від його грошей, сировини, технологій робить нас вразливими”, – підкреслив Столтенберг.