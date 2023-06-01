Суспільство

KyivPride відбуватиметься у Ліверпулі

1 Червня 2023 19:53
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лгбт

Київський Марш рівності в липні 2023 року прийме Ліверпуль, де відбуватиметься щорічний Прайд-марш LCR Pride Foundation, повідомили Радіо Свобода організатори заходу.

Як йдеться в прес-релізі, торік у Ліверпулі понад 15 тисяч учасників спільноти ЛГБТІК+ та їхніх союзників вийшли на знак солідарності, протесту та святкування в рамках міського прайду, «перетворивши місто на веселкове море».

«Через російське вторгнення в Україну масові акції на вулицях Києва зараз заборонені. Цього року Ліверпуль гостинно прийняв Євробачення, адже Україна під російськими обстрілами не мала можливості провести пісенний конкурс – і Ліверпуль Прайд приймає естафету й надає вулиці свого міста КиївПрайду», – вказують організатори.

КиївПрайд був заснований у 2012 році як ініціативна група, зареєстрований у 2016 як організація, і завжди працював над захистом прав ЛГБТІК+. Зараз громадська організація забезпечує гуманітарну допомогу ЛГБТІК+ людям України, надаючи психологічну підтримку, тимчасовий притулок у центрі міста, сертифікати на продукти, навчання новим професіям.

Слоган КиївПрайду-2023 – «Війна НЕ закінчена». «Під цим гаслом ми будемо маршувати різними країнами, нагадуючи що Україна все ще виборює право на свободу і потребує підтримки», – йдеться в повідомленні організаторів. “Українські представники ЛГБТІК+ захищають свою країну на фронті, борються за мир і збереження прав людини в Європі”.


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