Суспільство

Квитки на виліт з Росії розлітаються як гарячі пиріжки

21 Вересня 2022 17:37
83

Квитки в одну сторону – на виліт з Росії – швидко розкуповували, після того, як президент Володимир Путін наказав негайно призвати 300 000 резервістів.

Заява Путіна, зроблена вранці під час телезвернення, викликала побоювання, що деяким чоловікам боєздатного віку не дозволять покинути Росію.

Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що призивати будуть лише тих, хто має досвід професійної військової служби, і що студентів і тих, хто лише служив строкову службу, призивати не будуть.

Все ж дані Google Trends показали стрімке зростання кількості пошукових запитів на Aviasales, який є найпопулярнішим у Росії веб-сайтом для купівлі квитків.

Прямі рейси з Москви до Стамбула у Туреччині та Єревана у Вірменії, обидва напрямки, куди росіяни можуть в’їжджати без віз, були сьогодні повністю розпродані.

Деякі маршрути з проміжними пересадками, у тому числі з Москви до Тбілісі, також були недоступні, тоді як найдешевші рейси зі столиці до Дубая коштували понад 300 000 рублів (5000 доларів США).


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Мобілізація росіян. Що далі?
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Горький Изюм
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін хоче воювати
Александр КИРШ

Закрытие проекта “россия” назначено на 2023-й год
усі думки
ТОП-новини
21 Вересня 2022 19:47
35

Залужний: Скільки б ворогів не було, ми їх знищимо
21 Вересня 2022 20:14
2

Віце-прем’єрка Верещук закликала російських військових здаватися в полон
21 Вересня 2022 18:57
51

Байден: ніхто не загрожує Росії, окрім самої Росії
21 Вересня 2022 18:29
52

ЗСУ відбили атаки в районах н.п. Куп’янськ, Веселе, Зайцеве, Курдюмівка та Бахмутське
21 Вересня 2022 18:11
155

Дані про втрати ЗСУ, про які заявив Шойгу, розійшлися із даними Конашенкова
Останні новини
усі новини