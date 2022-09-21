Квитки на виліт з Росії розлітаються як гарячі пиріжки

Квитки в одну сторону – на виліт з Росії – швидко розкуповували, після того, як президент Володимир Путін наказав негайно призвати 300 000 резервістів.

Заява Путіна, зроблена вранці під час телезвернення, викликала побоювання, що деяким чоловікам боєздатного віку не дозволять покинути Росію.

Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що призивати будуть лише тих, хто має досвід професійної військової служби, і що студентів і тих, хто лише служив строкову службу, призивати не будуть.

Все ж дані Google Trends показали стрімке зростання кількості пошукових запитів на Aviasales, який є найпопулярнішим у Росії веб-сайтом для купівлі квитків.

Прямі рейси з Москви до Стамбула у Туреччині та Єревана у Вірменії, обидва напрямки, куди росіяни можуть в’їжджати без віз, були сьогодні повністю розпродані.

Деякі маршрути з проміжними пересадками, у тому числі з Москви до Тбілісі, також були недоступні, тоді як найдешевші рейси зі столиці до Дубая коштували понад 300 000 рублів (5000 доларів США).