Кримінал

Курсантку військового вишу на Львівщині підозрюють в роботі на Росію: що їй загрожує
24 Січня 2025 15:18
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На Львівщині курсантку військового вишу підозрюють в держзраді / Фото: Спецпрокуратура Західного регіону
На Львівщині курсантку військового вишу підозрюють в держзраді / Фото: Спецпрокуратура Західного регіону

Курсантку військового вишу, яка перевелася на навчання з Харківщини на Львівщину, підозрюють у державній зраді. Встановлено, що 18-річна дівчина продавала російським спецслужбам інформацію про військові об’єкти та дислокацію ЗСУ.

Про це повідомили в Спецпрокуратурі Західного регіону.

За даними слідства, солдатка, яка перевелася на навчання до Львівщини, вступила в контакт із представником спецслужб РФ. За грошову винагороду вона збирала та передавала ворогу інформацію про розташування військових об’єктів, дислокацію ЗСУ та наслідки обстрілів регіону.

Для зв’язку з агентами РФ дівчина використовувала месенджер на своєму мобільному телефоні. Правоохоронці викрили її діяльність та запобігли потенційним ударам по українських військових позиціях.

Під час обшуків у курсантки вилучили мобільний телефон і ноутбук із доказами протиправної діяльності. Її затримано відповідно до ст. 208 КПК України.

18-річній курсантці повідомлено про підозру у державній зраді. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Затримання підозрюваної у держзраді / Спецпрокуратура Західного регіону

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