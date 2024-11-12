Курс біткойна наближається до $90 000

Вартість біткойна оновила історичний максимум, перевищивши 88 тис. доларів. Про це свідчать дані майданчика Binance.

Курс біткойна почав зростати 5 листопада, у день президентських виборів у США, з позначки в 68 тис. доларів.

Акції компаній, пов’язаних із криптовалютами, значно зросли: MicroStrategy, яка вважається своєрідним “проксі” біткоїна, подорожчала на 26%, тоді як американська криптобіржа Coinbase піднялася на 20%. Також акції криптомайнерів MARA Holdings і Riot Platforms підскочили на 29% та 17% відповідно.

Зростання біткоїна пов’язують із перемогою Дональда Трампа на виборах президента США. Раніше Трамп обіцяв зробити США “криптостолицею світу”.