Економіка

Курс біткойна наближається до $90 000
12 Листопада 2024 08:10
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криптовалюта
Скриншот з майданчика криптовалют Binance

Вартість біткойна оновила історичний максимум, перевищивши 88 тис. доларів. Про це свідчать дані майданчика Binance.

Курс біткойна почав зростати 5 листопада, у день президентських виборів у США, з позначки в 68 тис. доларів.

Акції компаній, пов’язаних із криптовалютами, значно зросли: MicroStrategy, яка вважається своєрідним “проксі” біткоїна, подорожчала на 26%, тоді як американська криптобіржа Coinbase піднялася на 20%. Також акції криптомайнерів MARA Holdings і Riot Platforms підскочили на 29% та 17% відповідно.

Зростання біткоїна пов’язують із перемогою Дональда Трампа на виборах президента США. Раніше Трамп обіцяв зробити США “криптостолицею світу”.


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