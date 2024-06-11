Куп’янський мер-колаборант Мацегора помер у лікарні

Мер-колаборант Куп’янська Геннадій Мацегора помер після замаху, скоєного 7 червня.

За інформацією ЗМІ, Мацегора помер в одній з лікарень Москви. Він так і не прийшов до тями після замаху.

Також інформація про смерть Мацегори підтвердив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі “Суспільне Харків”.

Замах на Мацегору стався у російському місті Старий Оскол. Після окупації Куп’янська чиновник, за даними правоохоронців, пішов на співпрацю з росією. Коли місто звільнили, він втік з росіянами до Білгородської області.