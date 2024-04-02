Кулеба зустрівся із главою МЗС Нідерландів у Гаазі

Міністр закордонних справ України обговорив із главою МЗС Нідерландів Ганкою Брюїнс Слот кроки для забезпечення справедливого покарання за російські злочини.

Про це він повідомив у соцмережі X.

«Я почав свій візит до Нідерландів із зустрічі із своєю голландською колегою Ганкою Брюїнс Слот. Ми обговорили сьогоднішню конференцію «Відновлення справедливості для України» в Гаазі та конкретні кроки для забезпечення справедливості за російські злочини», – зазначив Кулеба.

Він поінформував нідерландську колегу про посилення російського повітряного терору, включно з інтенсивним використанням балістичних ракет.

«Повітряний щит України необхідно посилити, зокрема додатковими комплексами та ракетами «Патріот», – підкреслив глав МЗС, подякувавши Нідерландам за потужну підтримку та внесок у захист України та всієї Європи.