Політика

Кулеба зустрівся із главою МЗС Нідерландів у Гаазі

2 Квітня 2024 11:56
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кулеба, Нідерланди
Дмитро Кулеба / Getty Images

Міністр закордонних справ України обговорив із главою МЗС Нідерландів Ганкою Брюїнс Слот кроки для забезпечення справедливого покарання за російські злочини. 

Про це він повідомив у соцмережі X.

«Я почав свій візит до Нідерландів із зустрічі із своєю голландською колегою Ганкою Брюїнс Слот. Ми обговорили сьогоднішню конференцію «Відновлення справедливості для України» в Гаазі та конкретні кроки для забезпечення справедливості за російські злочини», – зазначив Кулеба.

Він поінформував нідерландську колегу про посилення російського повітряного терору, включно з інтенсивним використанням балістичних ракет.

«Повітряний щит України необхідно посилити, зокрема додатковими комплексами та ракетами «Патріот», – підкреслив глав МЗС, подякувавши Нідерландам за потужну підтримку та внесок у захист України та всієї Європи.


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