Політика

Кулеба змінив в Офісі президента Тимошенка Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби заступником керівника Офісу президента. Відповідний документ №42/2023 оприлюднено на сайті президента. Попереднім указом №41/2023 Кулебу було звільнено з посади голови Київської обласної військової адміністрації згідно з поданою ним заявою. Як повідомлялося, 24 січня Зеленський підписав указ №28/2023 про звільнення заступника керівника Офісу глави держави Кирила Тимошенка з посади згідно з поданою заявою. Поділитися:



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