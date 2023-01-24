Політика

Кулеба змінив в Офісі президента Тимошенка

24 Січня 2023 21:27
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кадри

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби заступником керівника Офісу президента.

Відповідний документ №42/2023 оприлюднено на сайті президента.

Попереднім указом №41/2023 Кулебу було звільнено з посади голови Київської обласної військової адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Як повідомлялося, 24 січня Зеленський підписав указ №28/2023 про звільнення заступника керівника Офісу глави держави Кирила Тимошенка з посади згідно з поданою заявою.


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