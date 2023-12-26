Кулеба заявив, що Україну не вдастся втягнути у передвиборчу гонку в США

Україна буде всіляко уникати будь-яких речей, які втягуватимуть чи використовуватимуть її у передвиборчих перегонах у Сполучених Штатах.

Про це в етері телемарафону сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“Ми цілком усвідомлюємо ризики і … до завершення виборів президента США, чим би вони не завершилися, будемо всіляко уникати будь-яких речей, звідки б вони не йшли, які втягуватимуть чи використовуватимуть нас у передвиборчих перегонах. Мета цієї стратегії полягає саме в тому, щоб зберегти двопартійну підтримку”, — сказав він.

Щодо пакета допомоги, яку зараз обговорюють американські законодавці, то за словами міністра, Україна має бути готова до того, що будь-яке внутрішньополітичне питання (як от про кордон з Мексикою, — ред.), важливе для результатів виборів, переважуватиме будь-яке зовнішньополітичне питання щодо будь-якої частини світу.

“Безпека кордону, безпритульні на вулицях, вивезення сміття, екологія, енергетика — виходять у суперпріоритет, бо політики боротимуться за голоси виборців. Як саме в цьому контексті зберігати Україну в топпріоритетах – це задача. Нема нічого поганого в тому, щоб протягом року про Україну говорили в США. Головне – щоб говорили правильні речі, які підсилюють Україну і Америку”, — сказав Кулеба.