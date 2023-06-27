Кулеба: Заколот у Росії був лише питанням часу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю CNN, що ситуація, за якої хтось мав кинути виклик президенту Росії Володимиру Путіну, була неминуча.

“Для нас завжди було цілком очевидним, що це лише питання часу, коли хтось у Росії наважиться кинути виклик Путіну. Ми бачили, як скорочується його влада та авторитет, і як Росія входить у дуже складну турбулентність. Пригожин – перший, хто наважився, але в мене немає сумнівів, що за ним так чи інакше будуть інші”, – сказав Кулеба.

За його словами, погрози застосувати ядерну зброю – це останнє, що залишилося в арсеналі російського президента.

“Чесно кажучи, я вважаю, що страх перед ядерною зброєю – це останній аргумент Путіна […] Усі інші аргументи він вичерпав”, – сказав міністр.

“Очевидно, що його армія [нездатна] досягти стратегічних цілей в Україні. Він розуміє, що його вертикаль влади зруйнована. І тому у нього в кишені залишився лише один останній аргумент”, – додав він.