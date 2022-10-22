Політика

Кулеба закликав Захід не зволікати з засобами ППО для України

22 Жовтня 2022 12:37
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ппо, кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба після ранкового обстрілу об’єктів інфраструктури закликав Західних партнерів не зволікати жодної хвилини з наданням Україні засобів ППО.

“Субота в Україні розпочалася шквалом російських ракет, спрямованих на об’єкти критичної цивільної інфраструктури. Частину з них ми перехопили, інші вразили цілі. Протиповітряна оборона рятує життя. Не повинно бути жодної хвилини зволікання в столицях з прийняттям рішення про системи протиповітряної оборони для України” – написав Кулеба.


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