Кулеба закликав Захід не зволікати з засобами ППО для України

Глава МЗС Дмитро Кулеба після ранкового обстрілу об’єктів інфраструктури закликав Західних партнерів не зволікати жодної хвилини з наданням Україні засобів ППО.

“Субота в Україні розпочалася шквалом російських ракет, спрямованих на об’єкти критичної цивільної інфраструктури. Частину з них ми перехопили, інші вразили цілі. Протиповітряна оборона рятує життя. Не повинно бути жодної хвилини зволікання в столицях з прийняттям рішення про системи протиповітряної оборони для України” – написав Кулеба.

Saturday in Ukraine starts with a barrage of Russian missiles aimed at critical civilian infrastructure. We have intercepted part of them, others hit targets. Air defense saves lives. There should not be a minute of delay in capitals deciding on air defense systems for Ukraine.