Політика

Кулеба вперше за час великої війни зустрінеться із главою МЗС Угорщини

11 Грудня 2023 13:00
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Угорщина, мзс

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше за час повномасштабного вторгнення проведе особисту зустріч із угорським колегою Петером Сіярто. Зустріч запланована на тлі підготовки до саміту ЄС, де буде розглядатися питання про офіційний початок переговорів з Україною про вступ в ЄС.

Про це Кулеба сказав журналістам перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС в Брюсселі.

«Це буде наша перша особиста зустріч з початку повномасштабного вторгнення. І думаю, цей факт говорить сам за себе: ми продовжуємо говорити з Угорщиною. Як я вже зазначив, Україна змінила своє законодавство щодо освіти та використання мов нацменшин таким чином, як цього хотіла Угорщина. І до цього факту треба проявити повагу», — сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що Україна вже виконала своє «домашнє завдання» від Єврокомісії та ще буде проводити зустрічі із представниками країн-членів ЄС перед самітом.


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