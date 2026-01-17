Недопалок спричинив знищення заказника на Харківщині: збитки перевищили 30 млн грн

На Харківщині повідомили про підозру чоловіку, якого вважають винним у масштабній пожежі на території ландшафтного заказника. Збитки державі перевищили 30 мільйонів гривень.

Через кинутий недопалок згоріли сотні гектарів лісу на Харківщині / Фото: Прокуратура

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури 46-річному мешканцю Харківщини повідомлено про підозру у знищенні лісових масивів, сухих дикоростучих трав і рослинності вогнем, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у квітні 2025 року житель міста Балаклія перебував на риболовлі біля озера Рудувате на території ландшафтного заказника місцевого значення «Крейдянська лісова дача» в межах Ізюмського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Слідчі встановили, що чоловік через необережність кинув тліючий недопалок цигарки у суху траву. Унаслідок цього виникла масштабна пожежа.

Вогнем було знищено 20,5 гектара дикорослих рослин, після чого полум’я стрімко поширилося заповідною територією та охопило ще майже 350 гектарів лісового масиву.

Сума завданих державі збитків перевищує 30,2 млн гривень. Дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 2 статті 245 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.