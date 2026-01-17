На Обухівщині водій BMW на смерть збив жінку

16 січня, близько 19:50 на автодорозі Київ–Обухів неподалік селища Козин сталася дорожньо-транспортна пригода.
За попередніми даними правоохоронців, 55-річний водій автомобіля BMW, рухаючись у напрямку Києва, здійснив наїзд на 47-річну жінку, яка перебувала на проїжджій частині дороги.
Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпіла загинула на місці події.
Слідчі слідчого управління поліції Київської області розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. Обставини аварії встановлюються.