У Харкові в багатоповерхівці стався вибух: загинули двоє людей

У Салтівському районі Харкова вночі стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок події загинули двоє людей.
Про це повідомили в поліції Харківської області.
Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до Харківського районного управління поліції №2 17 січня близько 01:40.
Унаслідок вибуху зруйновано перекриття між п’ятим і шостим поверхами, вибито вікна балкону та квартири. На місці події виявлено тіла двох загиблих — чоловіка 1999 року народження та жінки 1991 року народження.
За попереднім висновком експертів, вибухнула газо-повітряна суміш.
За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України — порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки. Усі обставини трагедії встановлюються.