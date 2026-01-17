У Харкові в багатоповерхівці стався вибух: загинули двоє людей

У Салтівському районі Харкова вночі стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок події загинули двоє людей.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Вибух у житловому будинку в Салтівському районі Харкова забрав життя двох осіб / Фото: Нацполіція

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до Харківського районного управління поліції №2 17 січня близько 01:40.

Реклама

Реклама

Унаслідок вибуху зруйновано перекриття між п’ятим і шостим поверхами, вибито вікна балкону та квартири. На місці події виявлено тіла двох загиблих — чоловіка 1999 року народження та жінки 1991 року народження.

За попереднім висновком експертів, вибухнула газо-повітряна суміш.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України — порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки. Усі обставини трагедії встановлюються.