        Події

        У Харкові в багатоповерхівці стався вибух: загинули двоє людей

        Сергій Бордовський
        17 Січня 2026 13:42
        читать на русском →

        У Салтівському районі Харкова вночі стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок події загинули двоє людей.

        Про це повідомили в поліції Харківської області.

        Вибух у житловому будинку в Салтівському районі Харкова забрав життя двох осіб / Фото: Нацполіція

        Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до Харківського районного управління поліції №2 17 січня близько 01:40.

        Реклама
        Реклама

        Унаслідок вибуху зруйновано перекриття між п’ятим і шостим поверхами, вибито вікна балкону та квартири. На місці події виявлено тіла двох загиблих — чоловіка 1999 року народження та жінки 1991 року народження.

        За попереднім висновком експертів, вибухнула газо-повітряна суміш.

        За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України — порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки. Усі обставини трагедії встановлюються.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини