Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну

Анонімні заяви про нібито готовність Володимира Путіна заморозити війну, спроба зірвати Саміт миру. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Все дуже просто. Путін відчайдушно намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії. Він боїться його успіху. Його оточення посилає ці фальшиві сигнали про нібито готовність до припинення вогню, незважаючи на те, що російські війська продовжують жорстоко атакувати Україну”, – написав Кулеба у соцмережі Х.

Як констатує Кулеба, наразі Путін не має жодного бажання припинити агресію.

“Лише принциповий та об’єднаний голос світової більшості може змусити його обрати мир, а не війну. Це те, чого покликаний досягти Саміт миру. Ось чому він так його боїться”, – додав глава МЗС.

Кулеба наголосив, що у зв’язку з цим так важливо, щоб на даному саміті були присутні якомога більше лідерів з усіх континентів і частин світу.

