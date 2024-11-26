Політика

Кулеба та Кличко викликали на “відверту розмову” подкастера Рогана, який обматюкав Зеленського
26 Листопада 2024 07:32
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кличко, кулеба, сша
Американський подкастер Джо Роган / Кадр з трансляції

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та боксер Володимир Кличко запропонували американському подкастеру Джо Рогану провести відверту розмову про Україну. Пропозиція прозвучала у відповідь на його нещодавню критику президента Володимира Зеленського.  

“Злитися на українців, не даючи їм можливості висловитися, — це нечесна боротьба. Якщо вам колись захочеться по-справжньому поговорити, сядьмо і поговорімо про щось, що стосується України, включно з драконами. Ви знаєте свою справу, я знаю свою. З мене сигари”, — заявив Кулеба .

Володимир Кличко, у свою чергу, підкреслив, що не погоджується з висловлюваннями Рогана, зауваживши, що подібні заяви відтворюють наративи російської пропаганди.  

“Ви використовуєте єдину зброю, яку путін має намір застосовувати, — пропаганда. І ця зброя послаблює наші демократії. Путінська росія хоче зруйнувати Україну по-тихому. Вони хочуть, щоб Америка залишалася тихою, а не великою”, — наголосив Боксер.

Під час останнього випуску свого шоу Джо Роган висловив обурення через рішення США дозволити Україні використовувати далекобійні ракети для ударів по російській території. Він заявив, що це може призвести до початку Третьої світової війни.  

“Зеленський каже, що путін наляканий. Але йди ти до біса, друже. Ви всі йдете до біса. Ви ось-ось розпочнете Третю світову війну. Ми голосували за Трампа, і він має ідею, як це зупинити. Сподіваюся, йому це вдасться”, — заявив Роган. 


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