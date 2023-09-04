Кулеба прокоментував падіння “Шахедів” у Румунії: “Ми маємо докази”

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в України є фотодокази падіння дронів “Shahed” на території Румунії під час російської атаки в ніч із 3 на 4 вересня і вона готова ними поділитися.

Про це повідомляє Укрінформ.

Очільник МЗС заявив, що румунська влада вирішила взяти паузу, щоб повністю дослідити ситуацію і зробити висновки.

“Я думаю, що конкретно в цьому випадку вони (румунська влада – ред.) зараз вивчають усі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало”.

“Є тенденції на намагання не ескалювати інтерпретації тих чи інших подій з боку партнерів, щоб не бути втягнутими у безпосередній конфлікт”.

Кулеба зазначає, що для України абсолютно очевидно, що сталося в Румунії. Хоча тамтешнє Міноборони все заперечувало.

“У нас є фотодокази. Ми готові ними поділитися, але остаточні висновки робитиме румунська влада, яка потім має не тільки зробити висновки, а й сказати, що вона з цим буде робити. Висновки зробити простіше, ніж потім щось із ними зробити. Через це така надобережна реакція”.