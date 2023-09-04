Політика

Кулеба прокоментував падіння “Шахедів” у Румунії: “Ми маємо докази”

4 Вересня 2023 18:20
читать на русском →
дрони, кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в України є фотодокази падіння дронів “Shahed” на території Румунії під час російської атаки в ніч із 3 на 4 вересня і вона готова ними поділитися.

Про це повідомляє Укрінформ.

Очільник МЗС заявив, що румунська влада вирішила взяти паузу, щоб повністю дослідити ситуацію і зробити висновки.

“Я думаю, що конкретно в цьому випадку вони (румунська влада – ред.) зараз вивчають усі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало”.

“Є тенденції на намагання не ескалювати інтерпретації тих чи інших подій з боку партнерів, щоб не бути втягнутими у безпосередній конфлікт”.

Кулеба зазначає, що для України абсолютно очевидно, що сталося в Румунії. Хоча тамтешнє Міноборони все заперечувало. 

“У нас є фотодокази. Ми готові ними поділитися, але остаточні висновки робитиме румунська влада, яка потім має не тільки зробити висновки, а й сказати, що вона з цим буде робити. Висновки зробити простіше, ніж потім щось із ними зробити. Через це така надобережна реакція”.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
4 Вересня 2023 20:41

73% американців вважають Байдена занадто старим для другого терміну
4 Вересня 2023 19:43

Україна завершила ліквідацію наслідків після підриву окупантами Каховської ГЕС
4 Вересня 2023 17:50

Переговори з Ердоганом не змінили позицію Путіна щодо участі у зерновій угоді
4 Вересня 2023 15:59

Російський вертоліт Ка-52 впав в Азовське море
4 Вересня 2023 14:07

ЗСУ передали амуніцію на 2,9 млн гривень, вилучену у кримінальній справі
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Новые «мирные контуры», или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
Александр КИРШ

Следующие выборы в Украине: Америке предложено определиться
Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
усі думки