Кулеба про відновлення авіапольотів: “95% готовності, але є умова”

Авіаційна служба України готова відновити польоти на 95%, але вирішальним фактором залишається гарантування безпеки пасажирів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба в проєкті “Карпʼяк на Суспільному”.

Кулеба зазначив, що після ухвалення рішення про запуск авіаперельотів у Львові чи Борисполі знадобиться 45–50 днів для відновлення рейсів. Однак головною умовою залишається створення безпечних умов для польотів.

“Безпекова архітектура вимагає розгортання потужних засобів протиповітряної оборони, які нині активно використовуються. Коли ми забезпечимо достатній рівень ППО для конкретного аеропорту, можна буде говорити про відновлення польотів. Сьогодні це поки неможливо,” — підкреслив міністр.

На питання про можливість відкриття авіасполучення у 2025 році, Кулеба зауважив, що все залежатиме від ситуації на фронті.

“Ми можемо сподіватися, але реальність така, що будь-які перспективи розвитку країни напряму залежать від подій на фронті. Спочатку фронт, а потім — усе інше,” — резюмував він.