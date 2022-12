Кулеба після обстрілу Херсону звернувся до Заходу: Нам потрібна ваша підтримка

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після російського удару по Херсону, внаслідок якого щонайменше восьмеро людей загинули, закликав Захід до активної та довготривалої підтримки України.

“Російський терористичний удар по Херсону призвів до численних жертв серед мирного населення. Поки родини в Європі, Північній Америці та за її межами готують святкові обіди, подумайте про Україну, яка зараз бореться зі злом. Нам потрібна ваша активна та тривала підтримка, щоб перемогти”, – написав Кулеба.

Christmas Eve. Russian terror strike on Kherson leads to multiple civilian casualties. While families in Europe, North America, and beyond prepare festive dinners, spare a thought for Ukraine which is fighting evil right now. We need your active and lasting support to prevail. pic.twitter.com/xa7dr0SX1o