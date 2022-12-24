Політика

Кулеба після обстрілу Херсону звернувся до Заходу: Нам потрібна ваша підтримка

24 Грудня 2022 19:19
41
кулеба, обстріл, херсон

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після російського удару по Херсону, внаслідок якого щонайменше восьмеро людей загинули, закликав Захід до активної та довготривалої підтримки України.

“Російський терористичний удар по Херсону призвів до численних жертв серед мирного населення. Поки родини в Європі, Північній Америці та за її межами готують святкові обіди, подумайте про Україну, яка зараз бореться зі злом. Нам потрібна ваша активна та тривала підтримка, щоб перемогти”, – написав Кулеба.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Грудня 2022 13:53
68

Окупанти обстріляли центр Херсона: восьмеро загиблих, десятки поранених
24 Грудня 2022 20:26
18

Держави ЄС передали понад 1000 генераторів Україні
24 Грудня 2022 18:55
43

Україна отримує від Німеччини військові вантажівки Rheinmetall
24 Грудня 2022 17:20
31

До Києва прибуде глава Міноборони Франції
24 Грудня 2022 14:57
98

Росія купила в Ірану 1700 “Шахідів”, – NYT
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
усі думки