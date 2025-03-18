Політика

Путін вимагає зупинки всіх поставок зброї Україні, – Bloomberg 
18 Березня 2025 14:22
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Українські військові запускають американську протитанкову ракету Javelin / Фото: AP
Українські військові запускають американську протитанкову ракету Javelin / Фото: AP

Під час візиту спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Москви російський лідер Володимир Путін висунув умову припинення війни.

Як пише Bloomberg із посиланням на джерела, Росія хоче повного припинення підтримки України, однак її мінімальна вимога – зупинити постачання зброї хоча б з боку США.

Російські співрозмовники агентства також наполягають, що призупинення постачань зброї, якого домагається Путін, буде тимчасовим. Постачання зброї нібито поновлять після укладення мирної угоди, в якій Україна має погодитися на обмеження свого військового потенціалу.

Водночас неназваний європейський посадовець назвав малоймовірним те, що Європа погодиться на вимогу Росії заблокувати постачання зброї.

Віткофф відвідав Москву 13 березня, де зустрівся з Путіним. Раніше повідомлялося, що йому довелося чекати на зустріч 8 годин, але Дональд Трамп спростував цю інформацію.

Візит Віткоффа відбувся після зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії. Київ там підтримав ідею тимчасового припинення вогню.

Того ж дня Путін заявив, що Москва погоджується на припинення бойових дій, але наголосив, що “є питання, які ще треба обговорити”.


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