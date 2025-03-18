Суспільство

У Києві громадський транспорт працюватиме і під час повітряних тривог
18 Березня 2025 12:48
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Громадський транспорт у Києві / Фото: УНІАН
Громадський транспорт у Києві / Фото: УНІАН

З 21 березня громадський транспорт Києва, як комунальний, так і приватний, не припинятиме рух під час повітряних тривог. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За новими правилами: 

  • Під час повітряної тривоги транспорт зупиняється біля укриттів за маршрутом руху.
  • Пасажири можуть залишити салон за бажанням.
  • Водії повідомляють про можливість подальшого руху.
  • Після висадки охочих транспорт продовжує рух маршрутом.

“Це не просто зміна правил – це логічний і необхідний крок до нормального функціонування міста. Київ має рухатися”, – зазначив Ткаченко.

У КМДА уточнили, що водій також може самостійно вирішити пройти до укриття.

Режим роботи “Київського метрополітену” поки що не зміниться: підземні станції працюватимуть як укриття, а рух поїздів наземною частиною метро залишатиметься обмеженим під час тривог.


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