У Києві громадський транспорт працюватиме і під час повітряних тривог

З 21 березня громадський транспорт Києва, як комунальний, так і приватний, не припинятиме рух під час повітряних тривог. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За новими правилами:

Під час повітряної тривоги транспорт зупиняється біля укриттів за маршрутом руху.

Пасажири можуть залишити салон за бажанням.

Водії повідомляють про можливість подальшого руху.

Після висадки охочих транспорт продовжує рух маршрутом.

“Це не просто зміна правил – це логічний і необхідний крок до нормального функціонування міста. Київ має рухатися”, – зазначив Ткаченко.

У КМДА уточнили, що водій також може самостійно вирішити пройти до укриття.

Режим роботи “Київського метрополітену” поки що не зміниться: підземні станції працюватимуть як укриття, а рух поїздів наземною частиною метро залишатиметься обмеженим під час тривог.