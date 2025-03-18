У Києві громадський транспорт працюватиме і під час повітряних тривог

З 21 березня громадський транспорт Києва, як комунальний, так і приватний, не припинятиме рух під час повітряних тривог. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
За новими правилами:
- Під час повітряної тривоги транспорт зупиняється біля укриттів за маршрутом руху.
- Пасажири можуть залишити салон за бажанням.
- Водії повідомляють про можливість подальшого руху.
- Після висадки охочих транспорт продовжує рух маршрутом.
“Це не просто зміна правил – це логічний і необхідний крок до нормального функціонування міста. Київ має рухатися”, – зазначив Ткаченко.
У КМДА уточнили, що водій також може самостійно вирішити пройти до укриття.
Режим роботи “Київського метрополітену” поки що не зміниться: підземні станції працюватимуть як укриття, а рух поїздів наземною частиною метро залишатиметься обмеженим під час тривог.