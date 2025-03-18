Суспільство

Росія збільшує кількість ІПСО-підрозділів у складі своєї армії, – ГУР
18 Березня 2025 10:55
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Шеврон "Головне управління розвідки Міноборони України" / Фото: УНІАН
Шеврон "Головне управління розвідки Міноборони України" / Фото: УНІАН

Росія збільшує кількість підрозділів інформаційно-психологічної операції (ІПСО) у складі своїх збройних сил.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що спецпідрозділи ІПСО були створені у складі 3-ї та 51-ї загальновійськових армій РФ. Для комплектування нових підрозділів уряд Росії ще у квітні 2024 року запровадив військову спеціальність “Інформаційне протиборство”.

Підготовка фахівців ІПСО відбувається у військовій академії Генштабу ЗС РФ та Військово-космічній академії імені Можайського.

ГУР зазначає, що розширення ІПСО свідчить про намір Росії активізувати інформаційно-психологічні атаки проти України, українських сил безпеки та суспільства загалом.


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