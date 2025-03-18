Кримінал

На Київщині в одному з ТРЦ сталася стрілянина, є поранений
18 Березня 2025 12:30
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Поліція Київщини розшукує зловмисників, які вчинили стрілянину в одному із торговельно-розважальних центрів Білої Церкви.

Про це повідомляє Поліція Київської області.

За попередніми даними, близько 11:04 група невідомих увірвалася до спортивного клубу, що розташований у ТРЦ, зробила кілька пострілів та втекла. Внаслідок нападу поранено відвідувача, його госпіталізували.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та медики. Поліцейські розшукують нападників, опитують свідків і встановлюють обставини події.

У Білій Церкві в одному з ТРЦ сталася стрілянина / Фото: Нацполіція

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