На Київщині в одному з ТРЦ сталася стрілянина, є поранений

Поліція Київщини розшукує зловмисників, які вчинили стрілянину в одному із торговельно-розважальних центрів Білої Церкви.

Про це повідомляє Поліція Київської області.

За попередніми даними, близько 11:04 група невідомих увірвалася до спортивного клубу, що розташований у ТРЦ, зробила кілька пострілів та втекла. Внаслідок нападу поранено відвідувача, його госпіталізували.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та медики. Поліцейські розшукують нападників, опитують свідків і встановлюють обставини події.