Скандального суддю ОАСК Павла Вовка звільнили

Вища рада правосуддя 18 березня ухвалила рішення про звільнення судді Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, якого підозрюють у корупції та спробах узурпації влади.

Про це повідомляє пресслужба ВРП.

“18 березня 2025 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Вовка Павла Вячеславовича з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Павло Вовк фігурує у справі “плівок ОАСК”, які оприлюднило НАБУ. Записи свідчать, що він впливав на рішення суду в інтересах певних осіб, зокрема щодо зміни складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.