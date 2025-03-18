Кримінал

Скандального суддю ОАСК Павла Вовка звільнили
18 Березня 2025 13:26
читать на русском →
Павло Вовк / Фото: Бабель
Павло Вовк / Фото: Бабель

Вища рада правосуддя 18 березня ухвалила рішення про звільнення судді Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, якого підозрюють у корупції та спробах узурпації влади.

Про це повідомляє пресслужба ВРП.

“18 березня 2025 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Вовка Павла Вячеславовича з посади судді Окружного адміністративного суду міста Києва на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Павло Вовк фігурує у справі “плівок ОАСК”, які оприлюднило НАБУ. Записи свідчать, що він впливав на рішення суду в інтересах певних осіб, зокрема щодо зміни складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

ТОП-новини

18 Березня 2025 14:22

Путін вимагає зупинки всіх поставок зброї Україні, – Bloomberg 
18 Березня 2025 16:49

Росія запустила близько 20 дронів по НПЗ під Харковом: компанія показала наслідки
18 Березня 2025 16:07

Житель Харківщини зібрав групу ухилянтів для виїзду за кордон: СБУ піймала “туристів” на вокзалі
18 Березня 2025 15:22

Музичні гурти “Бумбокс” і “Без Обмежень” виявилися критично важливими підприємствами
18 Березня 2025 12:20

Польща та країни Балтії виходять з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Останні новини

усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Росія не велика. Вона довга
Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
усі думки