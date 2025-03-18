Суспільство

Сили оборони відійшли на одній з ділянок фронту в Донецькій області, – Наєв
18 Березня 2025 11:55
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Генерал-лейтенант Сергій Наєв спілкується з бійцями / Фото: Facebook / Сергій Наєв
Генерал-лейтенант Сергій Наєв спілкується з бійцями / Фото: Facebook / Сергій Наєв

На одному з напрямків у Донецькій області ухвалили рішення відвести сили та засоби з невигідних позицій.

Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв, командувач тактичної групи “Велика Новосілка”.

Наєв, який очолює тактичну групу вже другий місяць, наголосив, що головною метою командування є збереження життя та здоров’я особового складу. Він підкреслив, що рішення про відведення допомогло не лише зберегти бійців, а й покращити оборонні позиції українських військових.

“Це дало можливість не лише зберегти бійців, а й покращити нашу оборону. Ворог зазнає втрат, і ми маємо змогу діяти ефективніше”, — заявив він.

За словами командувача, завдяки роботі розвідників, операторів дронів, артилеристів, мінометників, танкістів і піхоти вдалося знищити понад 30 одиниць ворожої бронетехніки та більше 2000 окупантів за останній місяць. Це значно зменшило кількість атак ворога на цьому напрямку, підсумував Наєв.


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