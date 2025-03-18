Політика

Сьогоднішня розмова Путіна і Трампа очікується в районі 15-17 години
18 Березня 2025 11:10
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Президент Дональд Трамп зустрічається з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20, 2017 рік / Фото: AP
Президент Дональд Трамп зустрічається з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20, 2017 рік / Фото: AP

Сьогоднішня розмова президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна відбудеться з 15 до 17 години.

Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють російські державні ЗМІ.

Пєсков зазначив, що певне розуміння між Москвою і Вашингтоном вже є, але є й ціла низка невирішених питань.

Раніше Трамп повідомляв, що деякі пункти потенційної мирної угоди між Росією та Україною вже узгоджені.

“Завтра я буду говорити з президентом Путіним про війну в Україні. Багато елементів остаточної угоди були узгоджені, але багато що ще належить зробити”, – написав він у соцмережі Truth Social у ніч на 18 березня.


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