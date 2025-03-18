Кримінал

Львів’янка “купила” немовля у Харкові, щоб син отримав відстрочку від мобілізації
18 Березня 2025 11:38
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Жительок Харкова та Львова підозрюють у змові, щоб син львів’янки за документами став багатодітним батьком і отримав відстрочку від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, 61-річна львів’янка звернулася до подруги-акушерки в Харкові з проханням допомогти її 31-річному сину уникнути мобілізації. Для цього акушерка знайшла вагітну 21-річну жінку, яка погодилася записати сина львів’янки батьком дитини за грошову винагороду.

“У грудні 2024 року львівʼянка приїхала до Харкова та зустрілась з матірʼю її майбутнього “онука”. Вона передала жінці 400 доларів США як частину винагороди за “допомогу”. Також вона запевнила вагітну, що до досягнення дитиною трьох років щомісяця буде передавати гроші”, — повідомили у прокуратурі.

Жінка народила хлопчика наприкінці 2025 року. Потім львівʼянка самостійно поїхала до Харкова з нотаріально посвідченої заявою від свого сина про визнання батьківства та довіреністю. 10 березня жінку затримали у ЦНАПі.

Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Через декілька днів правоохоронці викрили й саму лікарку. Наразі вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Обох жінок підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.


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