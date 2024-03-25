Політика

Кулеба анонсував свій перший візит до Індії

25 Березня 2024 20:12
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мзс, індія
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба / Фото: AP

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше відвідає Індію. Про це він повідомив у себе в Х.

“Сьогодні в Індії святкують Холі – найкрасивіше і найяскравіше весняне свято. Я бажаю всім щасливого Холі! Стоячи тут, у Києві, перед пам’ятником Махатмі Ганді, я також радий повідомити, що цього тижня я вперше в житті відвідаю Індію”, – повідомив Кулеба.

“Україна та Індія — дві великі демократії. Я переконаний, ми налаштовані бути хорошими партнерами і друзями. Я вірю, що ми можемо побудувати міцний фундамент для майбутніх взаємовигідних відносин”, — сказав Кулеба.


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