Кулеба анонсував свій перший візит до Індії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше відвідає Індію. Про це він повідомив у себе в Х.

“Сьогодні в Індії святкують Холі – найкрасивіше і найяскравіше весняне свято. Я бажаю всім щасливого Холі! Стоячи тут, у Києві, перед пам’ятником Махатмі Ганді, я також радий повідомити, що цього тижня я вперше в житті відвідаю Індію”, – повідомив Кулеба.

“Україна та Індія — дві великі демократії. Я переконаний, ми налаштовані бути хорошими партнерами і друзями. Я вірю, що ми можемо побудувати міцний фундамент для майбутніх взаємовигідних відносин”, — сказав Кулеба.

Today, India celebrates Holi, the most beautiful and colorful spring holiday. I wish everyone a happy Holi! Standing here in Kyiv, in front of Mahatma Gandhi's monument, I am also pleased to announce that this week I will pay my first ever visit to India. pic.twitter.com/j38tNyGvUw