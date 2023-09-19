Кудрицький повідомив, що мережа Укренерго готова до передачі зимових обсягів електроенергії 

Магістральна мережа “Укренерго” вже готова передавати зимові обсяги електроенергії. Наразі компанія працює над збільшенням резервних можливостей мережі, добудовою інженерного захисту та відпрацюванням різних сценаріїв реагування на ймовірні обстріли енергетичної інфраструктури Росією.

Про це повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький на зустрічі з представниками бізнесу.

За його словами, магістральні мережі були однією з найбільш постраждалих ланок енергосистеми після торішньої ракетно-дронової кампанії Росії. Але залучені “Укренерго” майже 1 млрд доларів міжнародної допомоги дали можливість компанії провести ремонти і замовити необхідне обладнання.

Водночас голова Укренерго заявив, що дещо інша ситуація з постраждалими електростанціями. Кудрицький нагадав, що всі великі ТЕС і ГЕС були пошкоджені внаслідок російських обстрілів.

За його словами, деякі обʼєкти генерації потребують важких і тривалих ремонтів, але “Укренерго” сподівається, що план Міненерго щодо ремонтів на електростанціях буде виконаний до початку опалювального сезону.

Кудрицький наголосив, що всі в Україні мають бути готові до відключень світла, якщо РФ знову обстрілюватиме енергосистему.

“Так, енергосистема не така надійна і з меншим запасом міцності, ніж була до прицільних ударів, але водночас, російський терор вже не стане несподіванкою і до нього готуються всі – і енергетики, і Сили Оборони, і споживачі”, — заявив керівник “Укренерго”.

За словам Кудрицького, є декілька важливих факторів підготовки до зими, у реалізацію яких може долучитися українській бізнес:

Комерційний імпорт електроенергії має безперешкодно надходити в країну. “Укренерго” вже забезпечило технічну можливість імпортувати до 1200 МВт електроенергії. Але імпорт має бути економічно вигідним трейдерам і покупцям.

“Важливо, щоб була можливість імпортувати електроенергію в Україну з урахуванням ринкових європейських цін. Або має бути розроблений механізм компенсації, і він має бути прозорим. Чекаємо, що до початку опалювального сезону він буде представленим. Доступність імпортної електроенергії буде важливою для балансування енергосистеми взимку”, — сказав голова “Укренерго”.

Необхідно підготувати резервні джерела живлення на випадок надзвичайних ситуацій. За словами Кудрицького, в разі виникнення дефіциту електроенергії в країні “Укренерго” доводить до регіонів ліміти споживання, але кого, в яких момент і наскільки вимикатимуть – вирішують обленерго.

Однак, за його словами, важливо, щоб споживачі також підготувалися, бізнес в тому числі. Всім, хто має можливість придбати автономні джерела живлення – генератори, акумулятори – важливо це зробити. Залежно від розміру бізнесу також варто провести розрахунки – імпортована електроенергія коштуватиме дешевше, ніж вироблена за допомогою генератора.

“Але ще раз хочу підкреслити – негативні сценарії це не факт і не точний прогноз, це ризики, до яких ми всі маємо бути готові. Наша спільна готовність реагувати на будь-які сценарії – не менший фактор, ніж щільне ППО. Бо Росія, здається, досі не зрозуміла, що українців не зламати” — зазначив Кудрицький.